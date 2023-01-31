كل ما تريد معرفته عن مبادرة «ابدأ - حياة».. تعليم حرفة حتى تتحول إلى مصدر رزق

في إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» الرئاسية، مبادرة «ابدأ - حياة»، والتي تهدف إلى تدريب السيدات المعيلات وتدريبهن حرفة الخياطة والتفصيل، حتى تصبح مصدر رزق لهن.

تعليم السيدات المعيلات حرفة الخياطة والتفصيل

انطلقت مبادرة «ابدأ - حياة» في محافظة الغربية تحديدا في كفر الزيتون، لتعليم السيدات المعيلات حرفة الخياطة والتفصيل، ووصل عدد المشاركات في التدريب بقرية «نهطاي» إلى حوالي 30 سيدة، يجرى تعليمهن بشكل أولي المشاغل والخياطة.

وتهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للسيدات من خلال مساعدتهن ليندمجوا في سوق العمل بعد انتهاء ورشة التدريب في سوق العمل، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن، ما لقي إقبالا كبيرا من الأهالي في الغربية، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المشاركين في المبادرة خلال الفترات المقبلة بشكل تدريجي، نظرا إلى استحسان العديد من الأهالي للمبادرة.

توفير مراكز للتدريب الحرفي والتخصصي

والتفتت المبادرة أيضا إلى الشباب، فتمكنت مبادرة «ابدأ - حياة» التابعة للمبادرة الرئاسية «ابدأ»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات البحث والتطوير والتدريب، حيث وقعت «ابدأ» ممثلة في شركة «بيكو» - وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعة الثقيلة وصيانتها - بروتوكول تعاون مع «الجهاز المركزي للتعمير» التابع لوزارة الإسكان، من أجل توفير مراكز للتدريب الحرفي والتخصصي، ويجرى فيها تدريب الشباب على حرف البناء المختلفة.

هذا بالإضافة إلى تدريب الشباب أيضا على صيانة المعدات الثقيلة بأنواعها المختلفة، وقيادتها وتشغيلها، وذلك حرصا من المبادرة على استغلال طاقة وقدرات الشباب المنتج، وتطوير قطاع التشييد والبناء، فضلا عن توفير فرص عمل مختلفة للشباب.