يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ علي معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، في سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، في الساعة 4:21 صباحًا ومعه بداية صوم سابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و17 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.