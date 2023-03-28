دعما للصناعة.. مبادرة «ابدأ» تنهي مشكلات 848 مصنعا متعثرا على مستوى الجمهورية

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمعامل المعايير المطابقة القياسية لرفع كفاءة المنتج المحلي واستهداف التصدير للدول الأوروبية، عملت مبادرة «ابدأ» على مشروعات معامل المعايير والمطابقة القياسية، لاعتماد منتجات الأجهزة المنزلية دولياً.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، قامت شركة ابدأ بالتواصل مع شركة توتال إرين فرنسا عملاق الطاقة الفرنسية، وأكبر خبير تكنولوجي في العالم في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما شرعت «ابدأ» في التفاوض مع شركات إنارة وأبوقير للأسمدة كمساهمين مشاركين في المشروع، وجار حالياً التشاور بين الأطراف للانتهاء من توقيع عقد التعاون، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 2 مليار دولار.

حل وإنهاء مشكلات المصانع المتعثرة

وفيما يتعلق بمحور دعم الصناعة، نجحت ابدأ في حل وإنهاء مشكلات 848 مصنعا، سواء بالنسبة للمصانع الواردة على موقع المبادرة أو تلك المتواجدة في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وقد تنوعت مشكلات المصانع والتي تم حلها بالكامل ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو تمويل أو الحاجة لتوفير أراضي صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق (كهرباء - غاز- مياه - صرف صحي) أو مصنع يحتاج تقنين أوضاعه لتواجده على أرض زراعية أو سكنية.

إطلاق المبادرات تستهدف التدريب والتمكين الاقتصادي:

وفيما يرتبط بمحور التدريب والبحث والتطوير، أطلقت ابدأ العديد من المبادرات التي استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادي للمتدربين، مثل مبادرة «ابدأ حياة» بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتي تم تنفيذها بمحافظتي سوهاج والغربية، ومبادرة «معدتك شركتك» بالشراكة مع شركة بيكو للمعدات الثقيلة.

كما تمّ تصميم برنامج تدريبي للمستوى الإداري بالمصانع بالشراكة مع شركة شل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجاري التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المرحلة الأولى لـ26 متدربًا.

وفي إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لمعايير الاعتماد الدولية، تم تنفيذ زيارات ميدانية لـ9 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة، وتمّ اختيار 5 مراكز كمرحلة أولى للمشروع مع تحديد التخصصات النهائية لهم.