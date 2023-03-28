سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك بختام التعاملات

سجل سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، استقرارا في ختام التعاملات، حيث تراوح سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.22 جنيه، والبيع بين 8.21 جنيه و8.26 جنيه، وبالنسبة للبنوك الأقل سعرا في الشراء المصرف المتحد والأعلى، فجاء أبو ظبي الإسلامي.

والأقل في البيع لسعر الريال السعودي الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، هو بنك التنمية الصناعية، والأعلى بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، للشراء يكون 8.21 جنيه، والبيع 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

فيما وصل سعر الريال السعودي في البنك الأھلى المصري بالنسبة للشراء 8.20 جنيه والبيع 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، الشراء 8.20 جنيه وللبيع 8.21 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.02 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 8.19 للشراء و8.24 للبيع.