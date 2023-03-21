سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك

قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان، تكثر رحلات العمرة والسفر إلى المملكة العربية السعودية، ما يصاحبه الاهتمام بمعرفة سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة بشكل يومي، استعدادا لزيارة أراضي الحرم المكي وتغيير العملة، لشراء ما يلزم المعتمرين خلال أيام رحلته وعند العودة.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم، حسب ما كشفت عنه المواقع الإلكترونية لكل بنك في التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- سجل سعر شراء الريال السعودي اليوم بالمصرف المتحد اليوم نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.