الريال السعودي يتراجع أمام الدولار في العقود الآجلة.. كم سعره المتوقع؟

تراجع سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي خلال شهر واحد، 0.0094 وحدة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي الواحد في 25 فبراير الماضي، 3.7469 ريال سعودي، قبل أن يتراجع سعر الأخير لـ3.7563 ريال أمام الدولار.

الارتباط بين الريال السعودي والدولار

ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، متبعًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تتبع المملكة العربية السعودية عادة سياسة البنك المركزي الأمريكي نظرا للارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي.

توقعات الريال السعودي

ويُتوقع تداول الريال السعودي عند مستوى 3.75 ريال للدولار الواحد بنهاية هذا الربع (يناير – مارس 2023)، وفقا لمزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، ويُتوقع أن يتراجع سعر الريال السعودي في العقود الآجلة 3.765 ريال سعودي للدولار الواحد خلال عام، متراجعا بذلك عن سعره الحالي.