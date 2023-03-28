نقاد الفن يشيدون بمسلسلات «المتحدة»: تنوع درامي يعبر عن قضايا المجتمع

لم يمر سوى 6 أيام فقط من شهر رمضان، وحقق المحتوى الدرامي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحا غير مسبوق، وأشاد عدد من النقاد بالتنوع الدرامي الذي يسيطر على الماراثون الرمضاني لعام 2023.

طارق الشناوي يشيد بـ17 عملا فنيا

أشاد الناقد طارق الشناوي بمجموعة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تنافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2023، بما يقرب من 17 عملاً درامياً، متنوعاً مابين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي والديني وقضايا المرأة والميراث وغيرها من الموضوعات التي تهم جميع أفراد المجتمع.

وأضاف أنّ دراما هذا العام متنوعة ومتميزة بشكل كبير، فضلًا عن توفير مساحة للكوميديا في السباق الرمضاني، وهذا شيء حميد وارئع، مشيرًا إلى أنّ وجود الأعمال الكوميدية في أي مجتمع دليل على توازنه لأنها تعبر بشكل دقيق عن روح التسامح في المجتمع.

خالد محمود يتحدث عن دراما رمضان 2023

من جهته، قال الناقد الفني خالد محمود، إنّه حريص على مشاهدة جميع الأعمال الدرامية في بدايتها من أجل الوقوف على اللمحات والمحطات والرؤية والأفكار، مؤكداً أنّ الشركة المتحدة قامت بعمل توليفة مهمة ومختلفة وترضي جميع الأذواق من خلال الدراما، مشيدًا بالأعمال الفنية المقدمة من الشركة المتحدة قائلاً، «إن الأعمال الفنية المقدمة في شهر رمضان متنوعة ومتميزة».

ماجدة موريس تتحدث عن منصة «watch it»

وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أنّ عرض الأعمال الدرامية عبر منصة «watch it» يتيح للمتفرج متابعة الأعمال بسهولة ويسر، وذلك إذا كان مشغولاً فيث مواعيد العرض الخاصة بالشاشات، أو لا يتحمل انتظار الإعلانات، أو يريد متابعة جميع الأعمال ولا يملك الوقت الكافي، فالمنصة تتيح له إمكانية هذا الأمر.

وأشادت الناقدة الفنية شيماء سليم، بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة مؤخراً، مؤكدة أنها تشهد تطورًا كبيرًا من حيث زيادة الأعمال في شهر رمضان، مرورًا بالتنوع بين المسلسل الوطني والتاريخي والاجتماعي والكوميدي.

ونوّهت بوجود تنوع في النوع الواحد مثل التنوّع الموجود في دراما الكوميديا هذا العام، إذ تتضمن الدراما في رمضان 2023 كوميديا فانتازيا، وكوميديا اجتماعية، وكوميديا رومانسية، وغيرها».

وأثنت الناقدة الفنية دعاء حلمي، على جرعة الكوميديا المقدمة في المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بتنوعها، لافتة إلى أنّ العام الماضي كان هناك نقص في هذا النوع، لكنّ العام الحالي يشهد وجود 3 أعمال، وشددت على أن المشاهدين في حاجة لجرعة كوميدية ومتعطشة لها.