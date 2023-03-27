طارق الشناوي: أحمد مكي امتداد لفؤاد المهندس.. والكوميديا تعبر عن روح التسامح

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بمجموعة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تنافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2023، بما يقرب من 17 عملًا دراميًا، متنوعًا ما بين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي والديني وقضايا المرأة والميراث وغيرها من الموضوعات التي تهم جميع أفراد المجتمع.

طارق الشناوي يشيد بمسلسلات الشركة المتحدة

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن دراما هذا العام متنوعة ومتميزة بشكل كبير، فضلًا عن توفير مساحة للكوميديا في السباق الرمضاني وهذا شيء حميد ورائع، مشيرًا إلى أن تواجد الأعمال الكوميديا في أي مجتمع دليل على توازنه لأنها تعبر بشكل دقيق عن روح التسامح في المجتمع.

وأضاف أن النجم أحمد مكي، يواصل تألقه ونجاحه في مسلسل الكبير أوي 7، لافتًا إلى أنه يذكره بالفنان الكبير فؤاد المهندس ويعتبره امتدادا له، فضلًا عن إشادته بالأعمال التي تخص المرأة بالتحديد والتحديث عن قضية الميراث في مسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم، بجانب مسلسل «حضرة العمدة» الذي يقدم المرأة بصورة مختلفة، متوقعا أن يشتد السباق خلال الحلقات المقبلة التي تحمل الكثير من المفاجآت والأحداث التشويقية التي تنال إعجاب الجمهور.