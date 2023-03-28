مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. «ريم مصطفى تقع في حب أحمد فهمي»

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 6، بالكشف عن كثير من التفاصيل بشأن شخصية السلطان حامد، التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني لعام 2023 في تجربته الدرامية الأولى.

ومسلسل سره الباتع الحلقة 6، شهد حديث «سارة» المرشدة السياحية التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وصديقتها، حيث تعترف لها بحبها لحامد الذي يقدم دوره الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية.

خوف ريم مصطفى من حب أحمد فهمي

وتتحدث سارة عن خوفها من أنّ حامد لم يدرس في الجامعة، وهنا يتدخل زوج صديقتها ويؤكد أنّ الحب في الأساطير فقط، والتوافق مهم بين الزوجين.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يعرض عبر شاشة قناة on drama في السادسة والربع مساء وعلى قناة ON في السابعة والنصف مساء، والحياة في الثانية عشرة صباحا.