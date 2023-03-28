«نظارة الشافعي» تفضح حملات لجان الإخوان.. «الصورة من البروفات»

لم تمر سوى 5 حلقات من مسلسل رسالة إلامام، الذي يحكي سيرة الإمام الشافعي وخاصة في الجزء الخاص بالمحطة الأهم والأبرز في رحلته وهي «مصر»، إلا وبدأت سهام المطاريد أهل الشر لتعكير الصفو بمحاولتهم النيل من العمل الذي حقق نجاحات ومشاهدات كبيرة وآراء فنية راقية بحسب النقاد في حلقاته الأولى.

محاولة تشويه مسلسل رسالة الإمام

حاولت العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية وقياداتها الهاربة في الخارج تشويه العمل التاريخي الضخم «رسالة الإمام» الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2023، وجاءت محاولة التشويه كعادتهم بالكذب والتزييف وذلك من خلال نشر صورة للفنان خالد النبوي الذي يجسد شخصية محمد بن إدريس الشافعيّ، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، وهو يرتدي ملابس الشخصية وعلى وجهه نظارة بعدسات زجاجية، رغم أن عصر الإمام لم تكن النظارة تم اختراعها.

محاولة فاشلة كالعادة لجماعة الإخوان وعناصرها وأبواقها، لهدم حالة الفرحة لدى الشعب المصري السعيد بعودة الأعمال الدينية التاريخية من خلال مسلسل رسالة الإمام الشافعي، وذلك بترويجهم للصورة على كافة المنصات والصفحات المختلفة التي يمتلكها قياداتهم أو اللجان الإلكترونية التابعة، تلك المحاولة لاقت مصير سابقيها من الشائعات التي تثبت يوما بعد يوم حجم الفشل الذي تعيشه الجماعة الإرهابية على كل المستويات، حتى وصل بهم الحال لترويج صورة غير حقيقية لمسلسل درامي بهدف زعزعة الحالة الرائعة والسعادة لدى المتابعين لمسلسل رسالة الإمام الشافعي.

الصورة الحقيقية من كواليس مسلسل رسالة الإمام

الصورة التي حاول مطاريد الجماعة استغلالها وخابت آمالهم، هي صورة نشرتها قناة الحياة يوم 4 مارس قبل شهر رمضان عن كواليس العمل، للفنان خالد النبوي وهو برفقة أحد أعضاء فريق العمل، وتم اجتزاء الصورة حتى يظهر الإمام الشافعي بمفرده وكأنه يرتدي النظارة، لتستخدمها الجماعة الإرهابية لتروج لفشل العمل الدرامي، متناسية كم المراجعات التي مر بها المسلسل من قبل أساتذة ومتخصصين بالجامعات ويأتي في المقدمة منارة الإسلام «الأزهر الشريف».

من جانبه قال وسيم عفيفي الباحث في التراث، إن هناك العديد من المميزات في مسلسل الإمام الشافعي، وتحية كبيرة للقائمين على المسلسل في تصويرهم لمدينة الفسطاط لأن تلك المدينة مغمورة في كتب التاريخ.

وأضاف عفيفي، لـ«الوطن»، أن اجتزاء صورة من كواليس مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي وهو يرتدي النظارة ومحاولة ترويجها على كونها من زمن الإمام الشافعي رغم اختراع النظارة بعد وفاته؛ هي تصيد ومحاولة لعرقلة الخطوات الناجحة التي أخذتها الدراما المصرية.