ناقد فني يشيد بخالد النبوي في مسلسل رسالة الإمام: صاحب فكر ورؤية

أشاد خالد محمود، الناقد الفني والسينمائي، بجرأة الفنان خالد النبوي واقتحامه لشخصية الإمام الشافعي، قائلا إنّها جرأة محسوبة، كونه فنان لديه رؤية وفكر، ويقدم شخصية لديها فكر كبير، ارتبط بها المصريون على مدار سنوات، خاصة أنّها تنتمي للفكر الوسطي الذي تنتهجه مصر.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، على راديو «نجوم إف إم»، أنّ العديد من النجوم هذا العام تمردوا على القوالب التي اعتادوا الظهور بها، أبرزهم خالد النبوي الذي جسّد شخصية الإمام الشافعي بمسلسل رسالة الإمام، وطارق لطفي في دور رومانسي بـ«مذكرات زوج»، مغاير عن دوره في «جزيرة غمام»، والفناة نيللي كريم التي تقدم شخصية الصعيدية لأول مرة.

نيليي كريم بشخصية صعيدية لأول مرة

وتابع الناقد الفني والسينمائي، «نيللي كريم بتقدم شخصية جديدة خرجت بيها من عباية الشخصية الاجتماعية اللي بتعاني من أزمة».

الشخصيات الدرامية بالموسم الرمضاني الحالي ستضاف لتاريخ النجوم

وأعرب محمود عن سعادته بقدرة الفنانين هذا الموسم الرمضاني 2023 على الخروج إلى مناطق وشخصيات أخرى لم يقدموها من قبل، لافتًا إلى أنّ هذه الشخصيات الجديدة التي يقدمها النجوم هذا العام ستضاف في تاريخهم، إضافة إلى أنّ هذا التغيير يمثل تحدٍ لذاتهم.