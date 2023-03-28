مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 6.. فرح بسيسو تجسد شخصية السيدة نفيسة

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 6، ينتظرها العديد من المشاهدين، من أجل معرفة أحداث حلقة اليوم، بعد أن شهدت أحداث الحلقة 5 من العمل، مشاهد مثيرة وهامة، جعلت لدى الجمهور فضولًا لمعرفة كيف ستسير الأحداث في الحلقة السادسة، خاصة بعد ظهور الفنانة فرح بسيسو في دور السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ورحبت فرح بسيسو في مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بـ أبو عبد الله وقالت له «مرحبا يا ابن العم، شممت في رؤيتك رائحة مكة ورأيت فيك نفسي في أهلي»، ورد له الشافعي التحية وقال لها مرحبا يا بنت خير الخلق رسول الله.

فرح بسيسو تجسد شخصية السيدة نفيسة

ورأى الإمام الشافعي المخطوطات من البردي، وذهب إلى معمل كيمياء ويقابل هناك الفنانة أروى جودة صاحبة المعمل، ويحاول الاستفسار منها عن الوقت الذي يحتاجه للحفاظ على تلك البرديات بالكلام المكتوب عليها، والتي قالت له إن مخطوطات ابن اخميم محفوظة، وذلك يعود إلى قدرة ورق البردي الذي تشتهر به مصر على ضفاف النيل على حفظ المخطوطات إذا تم اختيار الورق بعناية وكتب عليه بحبر معين.

رسالة الإمام الشافعي خالد النبوي

وتقرر «هند» سلمى أبو ضيف، خلال الحلقة 5 من مسلسل رسالة الإمام، أن ترسل جواب إلى حبيبها القديم عمرو «رامز أمير»، بعد علمه بإصابتها بمرض الحمى ورفضها للأكل تمامًا، وأرسل لها طرحتها التي كانت قد أعطتها له في أول لقاء لهما في الماضي.

وينتظر المشاهدون مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 6، لمكعرفة ما ستؤول إليه الأمور في رحلة الإمام الشافعي بمصر، ومشوار حفظ التراث وجمع العلم.

مسلسل خالد النبوي رمضان 2023

وتأتي مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا.