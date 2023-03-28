يحرص متابعو الدراما الرمضانية على معرفة موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قنوات DMC وCBC والحياة اليوم، بطولة الفنان خالد النبوي، ويتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مؤسس علم الفقه وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة.

قنوات عرض الحلقة السادسة مسلسل الإمام الشافعي

وحسب جدول عرض القنوات الفضائية، فإنّ موعد مسلسل رسالة الإمام على قنوات DMC والحياة وCBC، إلى جانب عرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل رسالة الإمام

ويختلف موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على القنوات الثلاثة، نستعرضها على النحو التالي:

1- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في 10.45 مساءً، والإعادة الساعة 9.15 صباحا.

2- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان، وتعاد الحلقة على القناة نفسها في 6.15 صباحا، وإعادة ثانية في الـ11 صباحا.

3- موعد عرض مسلسل رسالة الإمام شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، مواصلة جولات الإمام محمد بن إدريس داخل المسجد بين حلقات العلم، بعد وصوله إلى مصر برفقة ابن عبد الحكم المؤرخ، وتطلعه إلى جلسات العلماء داخله، وكذلك تعرفه على ورق البردي وحماسه بالسعى إلى معرفة مصدره، كما يشير العمل إلى الصراعات التي شهدتها مصر في هذه الفترة من ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي.

مسلسل رسالة الإمام

ومسلسل رسالة الإمام بطولة كوكبة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية، وهم خالد النبوي، أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، ووليد فواز، وأشرف على والكتابة محمد هشام أبو عبية، وإخراج الليث حجو.