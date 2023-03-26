رئيس جامعة سوهاج: نموذج محاكاة مجلس الوزراء وسيلة لالتقاء الشباب مع الحكومة

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، الذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهلة كمال عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس، و ممثلي الهيئات الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

تأهيل الشباب للقيادة

وقال رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية تحرص على تأهيل الشباب للقيادة وتعميق الاتصال ومد جسور الثقة بينهم وبين المؤسسات الحكومية، للاستماع إلى أفكارهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا المعاصرة، والتى يمكن لمتخذي القرار الرجوع إليها عند اتخاذ القرارات الهامة، مشيراً إلى أن نماذج المحاكاة بالجامعات تعد إحدى وسائل التواصل ونقطة التقاء الشباب مع ممثلي السلطة التنفيذية، كونها أسلوباََ عملياََ يحاكي الواقع ويتيح بشكل تطبيقي التعرف على نظام العمل بمؤسسات الدولة.

وأكد أن إدارة الجامعة تولي أهمية كبيرة لمشاركة الطلاب فى مثل تلك الفعاليات، التى تعتبر متنفسا لطرح آرائهم وتمنحهم خبرات حياتية جديدة، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير والتجديد.

زيادة قدرات الطلاب

وأشاد الدكتور خالد عمران، بنماذج محاكاة عمل الوزارات التي قدمها الطلاب، وقدرتهم على الالقاء وعرض المشكلات وإدارة الأزمات ومناقشة القوانين وميزانية الدولة، واستعراض الحلول والمقترحات المناسبة لتخطي التحديات التى تواجه الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 ، مقدماً الشكر لجمعية الجنوبي على تعاونهم المثمر مع إدارة الجامعة، ومشاركتها المتميزة فى تنفيذ العديد من الفعاليات، وخاصة مابذلوه من مجهود لتنفيذ نموذج المحاكاة وتحملهم مسئولية التدريبات والتى استمرت لمدة شهرين، من خلال نخبة متخصصة من المدربين المعتمدين، داعياً الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من تلك التجربة الفريدة من نوعها.

صقل خبرات الطلاب

وأوضحت الدكتورة نهلة كمال، أن نماذج محاكاة مجلس الوزراء من التجارب المميزة والتى تساهم فى صقل مهارات وخبرات الطلاب، وتوظيف طاقاتهم وإمكانياتهم لحمل مشاعل العلم والعمل، والمشاركة فى صنع القرار وبناء المستقبل، مؤكدة على اهتمام جمعية الجنوبي بتأهيل وإعداد الشباب للقيادة كي يتولوا المسئولية ويشاركوا بجدية وايجابية فى وضع خطط التنمية، مضيفة أن فاعلية محاكاة مجلس الوزراء شارك فى تنظيمها 100 طالب من أعضاء الجمعية من تحت مسمي "حلم مصر".

وقالت أسماء عمر مدير ادارة النشاط الاجتماعي، إن اليوم الأول لنموذج محاكاة مجلس الوزراء شهد انطلاق الجلسة الافتتاحية، ثم بدأت فعاليات جلسات الاستماع والتي شملت 4 وزارات وهي التموين، الصحة، الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وغداً ستتواصل الغعاليات وجلسات الاستماع إلى الوزارات الأخرى.