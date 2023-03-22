جامعة سوهاج تنظم تدريبا للعاملين بالمستشفيات الجامعية على أساسيات الحاسب

تواصل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، فعاليات برامجها التدريبية عن «المهارات الأساسية للحاسب الآلي»، التي تستهدف الجهاز الإداري بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع شبكة المعلومات المركزية بالجامعة.

خطة تدريبية لمنتسبي الجامعة

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل خطتها التدريبية للجهاز الإداري، وذلك تطبيقاً لاستراتيجتها نحو التحول الرقمي، واستكمالاً لجهودها لرفع مستوى أداء الجهاز الإداري، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العملية الإدارية، ودعم تطبيق نظام البيرول الذي تم بالتعاون مع المديرية المالية، تنفيذاً لسياسة الدولة وخطتها للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور مجدي أمين، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن التدريب يهدف إلى تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، إلى جانب تقليل الوقت والجهد والتكلفة وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب العمل على تحقق الدقة في المنظومة وسهولة حفظ واسترجاع البيانات، لتحقيق نقلة نوعية لتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

67 مشاركاً بالتدريب

وأضافت أماني عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، إن فعاليات البرنامج تستهدف العاملين بإدارات الموارد البشرية والحسابات وشؤون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، والحسابات لتمكنهم من تطبيق برامج التحول الرقمي؛ إذ تضمن التدريب 3 برامج علي نظام التشغيل WINDOWS، وتطبيقات WORD , EXCEL ACCESS، موضحة أنه شارك به 67 من العاملين على 3 مجموعات، بواقع 24 ساعة تدريبية، وذلك على مدار 5 أيام.

جدير بالذكر أنه حاضر بالبرامج التدريبية كل من المهندس محروس حارس، المشرف على شبكة المعلومات المركزية، والمهندس هاني محمود السيد، ومحمود أحمد فخر الدين بشبكة المعلومات.