الكشف الطبي على 367 من منسوبي جامعة سوهاج

استضافت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لطب الفم والأسنان، والذي نظمته مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بهدف التشجيع على الاهتمام بصحة الفم والأسنان للأطفال والبالغين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور باهر نعيم مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، والدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أطباء الأسنان بمديرية الصحة.

تقديم خدمات طبية مميزة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمجانية للمرضى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه الفعالية، التي قامت بخدمات الفحص والكشف المبكر لأمراض الفم واللثة للعاملين والطلاب.

ومن جانبة أوضح الدكتور خالد عمران أن الاحتفال شمل عيادة أسنان متنقلة، وذلك لتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر لأمراض الفم واللثة للعاملين والطلاب، وأيضا معمل تحاليل متنقل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

قياس الضغط والسكر

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن الفعاليات اشتملت أيضا على إجراء قياس السكر وضغط الدم، حيث تم خلال تلك الفعاليات توقيع الكشف الطبي على عدد 176 حالة من طلاب الجامعة والعاملين، كما أجريت التحاليل وقياس السكر وضغط الدم لأكثر من 200 من منسوبي الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد النحاس أنه شارك في فعاليات هذا الاحتفال أكثر من 10 أطباء أسنان من مديرية الصحة بالمحافظة، كما تم توزيع الأدوية العلاجية اللازمة، وذلك بالتعاون مع كلية الطب ووحدة الأسنان بالمستشفى الجامعي.