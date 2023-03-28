افتتاح معرض بيع منتجات سيدات نادي المسنين في سخا بكفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، المعرض البيئي السنوي بكلية التربية النوعية بالجامعة، تحت عنوان «مرحب شهر الصوم»، بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سهير جرجس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

معرض بيع منتجات سيدات نادي المسنين بسخا

ويأتي إقامة معرض بيع منتجات سيدات نادي المسنين بسخا، داخل كلية التربية النوعية، ضمن نشاط خدمة المجتمع بالكلية، تماشياً مع دور جامعة كفر الشيخ المجتمعي ورسالتها، حيث يُعد قطاع خدمة المجتمع من أبرز قطاعات الجامعة لما يوفره من خلال المشاركة في بناء المجتمع وحل مشكلاته وتحدى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمعرض وبما تمتلكه كلية التربية النوعية من كوادر بشرية متميزة قادرة علي تخريج طلاب لديهم موهبة وإبداع وتميز وقادرين على المنافسة في سوق العمل، معرباً عن سعادته البالغة بالمنتجات التي أنتجتها سيدات نادي المسنين والتي تعكس مهاراتهم وموهبتهم الفنية، موجهاً شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لجهودهم الملموسة في مخرجات الطلاب، وهنأ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

رئيس جامعة كفر الشيخ يُشيد بالأعمال في المعرض

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأعمال الفنية المقدمة بالمعرض والتي تدُل على التميز والإبداع الحقيقي، والإطلاع على مستجدات الثقافة، مؤكداً في ذلك على سعي إدارة الجامعة الدائم إلى القيام بدورها التنويري في المجتمع، وإسهامها في الارتقاء بالمستوى الفني من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها، مثمناً في ذلك دور كلية التربية النوعية في المشاركة في كافة المحافل الفنية والإبداعية، إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، حرص الجامعة على دعمها المتواصل، وتنظيمها للعديد من المعارض والملتقيات التي تعكس إبداع الطلاب الحقيقي وتنشر أفكارهم الجديدة والمتطورة وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لبناء وتنمية شخصية الطالب الجامعي مما يخلق منه شخصاً أكثر عطاء وإيجابية وهو ما يسهم بشكل لا يُستهان به في دعم وتحسين وتطوير المجتمعات.