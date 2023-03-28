محافظ الشرقية: تنفيذ ازدواج طريق يربط بين 3 مراكز بـ888 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوى سامي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية مشروع تغطية وازدواج ورفع كفاءة طريق الزقازيق / ههيا/ أبو كبير بالهيئة العامة للطرق والكباري بطول 21 كم، وبتكلفة 888 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل به، وتهيئته أمام حركة السيارات وتقليل الكثافة المرورية والحد من حوادث السير والحفاظ على أرواح المواطنين.

رفع كفاءة الطريق وتطويره تفاديا الحوادث

ثمن محافظ الشرقية مجهودات وزارة النقل واستجابتها لتطوير ورفع كفاءة وتغطية وازدواج طريق الزقازيق / ههيا / أبو كبير تفاديا لوقوع الحوادث وتحقيق الراحة والأمان لمستخدميه، وكذلك الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ المشروعات القومية الهامة وخلق محاور مرورية رئيسية داخل محافظة الشرقية تساهم في استيعاب الكثافة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية

وأكد محافظ الشرقية أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق والكباري وتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية وتركيب بلاط «الإنترلوك» بالشوارع الجانبية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة هبة غنيمي مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري إلى أنه جاري تنفيذ الأعمال بالطريق على قطاعين القطاع الأول في المسافة من الزقازيق إلى ههيا بطول 9.5 كم، بالإضافة إلى 2 كم بنطاق مركز أبو كبير تم الانتهاء من رصفهم وذلك بتكلفة 490 مليون جنيه، والقطاع الثاني من ههيا حتى أبو كبير بطول 9.5 كم وبتكلفة 398 مليون جنيه، شاملة أعمال التغطية بمواسير تتراوح اقطارها ما بين 1 إلى 1.5 متر على مسافة 5800 متر وتغطيتها بالأتربة والرمال، تمهيدًا لوضع طبقات الأساس والرصف بالأسفلت وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وأوضحت مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري أن الاعمال بالطريق تتم علي قدم وساق، حيث تم الانتهاء من تغطية مسافة 750متر في المسافة بين الزقازيق وعزبة الصبان بقطر 1 متر وجاري تنفيذ أعمال تغطية 1250 مترًا، بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج في المسافة ما بين المسلمية وصبيح وتغطية مسافة 600 متر بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج، أمام قرية صبيح، بالإضافة إلى تغطية 350 مترًا بمواسير قطر 1.5 متر مزدوج في المسافة من ههيا حتيى أبو كبير، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف باستخدام تقنية FDR بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي، وتقليل التكلفة وكذلك سرعة إنجاز الأعمال بما لا يخل بالمواصفات الهندسية والفنية المحددة للطريق.

أضافت مديرة المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري أنه فور الانتهاء من اعمال التغطية سيتم تنفيذ الأعمال الصناعية، وإقامة الحواجز الخرسانية والجزيرة الوسطى، وإنارة وتشجير الطريق بالتنسيق مع مراكز الزقازيق وههيا وأبو كبير لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليه وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على إسراع الخطي في تنفيذ الأعمال، ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في إنشاء كباري علوية، وأنفاق مشاه جديدة تساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.