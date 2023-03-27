محافظ دمياط تتابع أعمال رصف وتطوير الطرق في 7 مناطق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجري في 7 مناطق في مدينة دمياط، وهي «المنطقة القديمة، والسيالة، والسنانية، والأعصر، وغيط النصارى، وشط الملح، والمنيا»، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بشكل شامل ورفع كفاءة شبكات المرافق و الطرق بهم.

رفع كفاءة شبكات المرافق

وقالت محافظ دمياط اليوم، إنه يجري أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع الرئيسية بمنطقة البندر بالمنطقة القديمة، والذي جاء في إطار هذا المشروع، وذلك بعد تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات المرافق بها.

وأضافت محافظ دمياط، ببيان أنه يجري متابعة الموقف التنفيذي بشكل مستمر، مؤكدة على الجهات المنفذة ولجنة الإشراف بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية خلال عملية التنفيذ.

تنمية المناطق بدمياط

وأشارت إلى أن هناك خطة لتطوير جميع المناطق السكنية ورصف الشوارع الخاصة بها وذلك لتنمية أحياء دمياط والارتقاء بها بتوفير جميع خدمات الطرق والخدمات الأخرى المختلفة للمواطنين من أبناء المحافظة ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة.