تحذيرات لقائدي السيارات من الشبورة المائية على الطرق غدا بالمحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس يوم غداً خاصة علي محافظات وجه بحري والسواحل الشمالية، حيث تغطي منذ الساعات الأولي من فجر يوم الإثنين الشبورة المائية محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل حتي مدن وسط القناة وشمال الصعيد، بينما حذر خبراء الأرصاد من انتشار كثيف للشبورة المائية والضباب.

محاذير أثناء سير السيارات لانتشار الشبورة المائية

وأكد الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، في تصريح ل " للوطن"، أنه يجب علي قائدي السيارات علي الطرق الرئيسية، بالتمهل أثناء القيادة ،وذلك جراء انتشار كثيف للشبورة المائية غداً الإثنين، وانتشار الضباب الذي يحجب الرؤية أثناء القيادة، علاوة علي الصقيع علي جانبي الطرق الرئيسية في محافظات وجه بحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب وشمال الصعيد.

التوقف حال انعدام الرؤية

وأوضح "علام"، أنه يجب علي قائدي السيارات المارة علي الطرق في محافظات مصر التوقف عن السير حال انعدام الرؤي جراء انتشار الشبورة المائية غداً والضباب، علاوة علي تشغيل الإشارات المرورية ، والتوقف علي جانبي الطرق بمسافة عن حركة السير حتي لا يحدث لهم أي مكروه.

طقس اليوم علي مدن الساحلية وبحرى والصعيد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح غداً الإثنين بلغت 13كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 4%، والرطوبة 72%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بمحافظات وجه بحري 21 والصغرى 13، وفي المحافظات الساحلية 22للعظمي، والصغرى 15، وفي شمال الصعيد 26 العظمي، والصغرى 12، وجنوب الصعيد 29 العظمي، والصغرى 16.