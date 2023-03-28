رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض «كتاب برايل» لذوي الهمم لمنحهم فرصة التعليم

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم «معرض كتاب برايل»، الذي نظمه مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع مركز رؤية للإعاقة البصرية، يرافقه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز وسحر شنيف رئيس مجلس إدارة مركز رؤية للإعاقة البصرية.

سبل الدعم للطلاب ذوي الإعاقة

وأكد مصطفى عبد الخالق أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، تسعي الجامعة إلى توفير أفضل سبل العناية بهم، ومنحهم فرص متقاربة من التعليم والمعرفة، وذلك تطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم هذا المعرض الذي يلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة في التدريب على طريقة برايل ورسم البهجة على وجوههم.

تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم

و أوضح الدكتور خالد عمران الجامعة تعمل دائمآ على تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي.

وذكر الدكتور عماد الصوينع أن المعرض تم تنفيذه بالتعاون بين مركز نور البصيرة ومركز رؤية للإعاقة البصرية بهدف تعريف الطلاب بطريقة برايل الخاصة بالكتابة والقراءة للمكفوفين، مضيفاً أن المعرض اشتمل علي العديد من الكتب المطبوعة بطريقة برايل فضلاً عن المصحف الشريف.

وأضافت الدكتورة سلمى عبد المنعم انه خلال فعاليات المعرض استعرضت سحر شنيف الهدف من المعرض وما يتضمنه من فاعليات، لافتة إلى أن تم تنفيذ عدد من المسابقات بين الطلاب ذوى الإعاقات البصرية في سرعة الكتابة و القراءة بطريقة برايل وغيرها.