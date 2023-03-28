إيداع المتهم بقتل والدته بالشرقية بمستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الزقازيق إيداع شاب أنهى حياة والدته المسنة داخل مسكنهم بمركز منيا القمح، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وما إذا كان مسؤولا عن أفعاله وقت ارتكابه الواقعة من عدمه، وتأجيل المحاكمة لجلسة 29 مايو المقبل.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل سيدة ذبحا

تعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر عام 2022، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بمقتل سيدة داخل منزلها.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، وبالفحص تبين قيام شاب بقتل والدته ذبحًا داخل المنزل ولاذ بالفرار، وتبين أن المجني عليها تدعى «فوزية.م»، وتبلغ من العمر 70 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والقت الشرطة القبض على المتهم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق