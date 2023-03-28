عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي7 بعد قليل.. أحداثه كوميدية

يجري عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي7 بعد قليل، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، وذلك عبر قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة أحداثا كوميدية بين الكبير أوي ومربوحة.

عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي7 بعد قليل

ويتم عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي7 بعد قليل، حيث شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل العديد من الأحداث والمشاهد الكوميدية التي نالت إشادات الجمهور ومن أبرز هذه المشاهد، كان مشهد محطة مصر بعد أن قرر الكبير اصطحاب مربوحة معه إلى مصر لتجديد حبهم مرة أخرى وانبهرت مربوحة بمحطة مصر وظلت تلعب وتجري مثل الأطفال، وكان مشهد برج القاهرة هو الآخر حاز بأعجاب الجمهور إذ رفض الكبير في البداية أن تذهب مربوحة إلى برج القاهرة خوفا عليها من فوبيا المرتفعات وبعد إلحاح شديد منها يوافق ويتضح أنه هو الذي لديه فوبيا المرتفعات.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي يوميا في الساعة 6:15 عقب الإفطار مباشرة على قناة on وتكون الإعادة في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والإعادة الثانية في اليوم التالي2:00 مساءً.