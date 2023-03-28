مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة.. «الكبير ومربوحة يجددان حبهما في القاهرة»

إشادات عديدة نالتها الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7، حيث ضمّت العديد من المشاهد الكوميدية بين الكبير أوي ومربوحة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي، بمحاولة استشارية العلاقات الزوجية إقناع الكبير السفر بصحبة مربوحة لتجديد حبهما، وبعد محاولات منها يوافق الكبير على اصطحاب مربوحة معه إلى القاهرة.

مسلسل الكبيرأوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7، يضم إلى جانب الفنان أحمد مكي، الذي يجسد دور الكبير أوي، عددا من نجوم الكوميديا، هشام إسماعيل والذي يجسد فزاع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هجرس، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.