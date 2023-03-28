أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6.. ماذا سيفعل الكبير في مصر بصحبة مربوحة؟

أحداث ومغامرات جديدة يخوضها الفنان أحمد مكي في الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 بصحبة زوجته مربوحة، التي تعرض عقب أذان المغرب مباشرة، اليوم الثلاثاء على قناة ON، إذ انتهت الحلقة السابقة بقرار الكبير ومربوحة بتجديد حبهما وكسر الملل في حياتهما الزوجية والسفر إلى مصر.

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة السادسة

بعد محاولة الكبير ومربوحة إنقاذ زواجهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية ونصحتهما بالسفر سويًا لكسر الملل الزوجي بينهما وتجديد الحب، ويسافر الكبير ومربوحة إلى مصر، وذهبا إلى برج القاهرة بناء على رغبة زوجته، ورغم تردده وإخفاءه خوفه من المرتفعات ذهب الكبير إلى البرج فهل سيقدم الكبير علي مغامرات وتخوفات أخرى مع مربوحة، لإرضائها وتجديد الحب بينهما، ذلك ما ستبينه الحلقة السادسة من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة السادسة والقنوات الناقلة

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة السادسة والقنوات الناقلة، ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.