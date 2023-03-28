مسلسل الكبير أوي الحلقة الخامسة.. «أحمد مكي يرقص على أنغام فيروز»

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أويث 7 بطولة الفنان أحمد مكي، زيارة عدد من الأماكن السياحية في مصر، أبرزها محطة مصر وبرج القاهرة، إضافة إلى رحلة نيلية.

الكبير ومربوحة في رحلة نيلية

وطلبت مربوحة من الكبير أوي، الخروج في رحلة نيلية رومانسية بمفردهما، لكنه يكتشف أن السعر سيكون عاليا إذا أخذا المركب وحدهما، فيقنعها الكبير بأن يستقلا المركب مع الزائرين، لكنه يتفاجأ بالضوضاء الشديدة على المركب وأغاني المهرجانات، ويشتبك مع واحدا من الموجودين على المركب ويحاول فرض سيطرته عليهم، وبالفعل يجبر السائق على تشغيل أغنية لفيروز ويرقص عليها بصحبة مربوحة.

مسلسل الكبيرأوي 7 بطولة أحمد مكي

المسلسل الكوميدي الكبير أوي7، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا.