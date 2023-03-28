تلاوة خاشعة للشيخ محمد الحناوي عبر قناة الناس في «سفراء دولة التلاوة»

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي ، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف معرض الشعائر بأحد مساجد مدينة طوكيو باليابان، حيث أبدع أثناء عرض صلاة التراويح، بأحد مساجد مدينة طوكيو اليابانية، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاة».

وزارة الأوقاف توفد مبعوثين من الأئمة والقراء لمساجد العالم

وتنقل قناة «الناس» ، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تٌبث برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي برامج وبرامج وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.