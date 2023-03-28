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قناة الناس تبث تلاوة خاشعة بصوت إبراهيم محيي الدين بفرانكفورت في ألمانيا

كتب:

محمد أسامة رمضان
04:46 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
إبراهيم محيي الدين

إبراهيم محيي الدين

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس لقطات لتلاوة مباركة بصوت الشيخ إبراهيم محيي الدين بفرانكفورت في ألمانيا.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

كما تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

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