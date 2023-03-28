الشيخ خالد الجندي على قناة الناس: الفتوى تتغير وفق الزمان والمكان والظروف

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف والعرف والعادة والعلم، وهو الأمر الذي لم يدركه أتباع المذهب الحنبلي، أثناء توليهم زمام الأمور الفقهية في مصر.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على قناة الناس، أنّ مصر بدأت في فترة من فتراتها تستقبل أفكار وافدة، تجنح إلى الإنحراف بالفكر إلى التعصب، وتجنح إلى تبني الرأي الواحد والمذهب الواحد، إذ أنه وفي غفلة من الزمن فوجئ المصريين أن المذهب الحنبلي يتسيد الخطاب الدعوي في مصر، مؤكدًا على أن الحنبالة من المذاهب العظيمة التابعة إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه.

«الجندي»: الحنبالة قضوا على التنوع الفقهي

وتابع، «للأسف الشديد أتباع المذهب الحنبلي لم يكونوا يطيقون أي مذهب آخر، أو أي رؤية فقهية أخرى، فقضوا على التعددية المذهبية، وقضوا على التنوع الفقهي وفقه المصلحة، وقضوا على فقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الواقع».

«الجندي»: الانتماء المذهبي في الأزهر لم يغير من نفوس الطلاب

وأوضح أنه طوال دراسته الأزهرية، اعتنق مذهب الإمام الشافعي، وأنه درس مذهب الإمام وفق التصنيف المذهبي الموجود بالأزهر الشريف، إذ أنه يوجد بالأزهر الشريف أزاهرة حنابلة ومالكية أو موالك، وأزاهرة أحناف، وهذ الأمر طبيعي، مرددا «خلال فترة الدراسة، وكزملاء كنا نلعب مع بعضنا البعض في الفناء والرحلات، مثل الأصدقاء»، كاشفًا عن أن الانتماء المذهبي للطلاب لم يغير في النفوس أي شئ من علاقات الصبا وفتوة الشباب.