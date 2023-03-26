 مصر للطيران تُسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى مالاوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية تشغيل رحلة خاصة رقم MS 3040 من القاهرة إلي ليلونجوي عاصمة مالاوي لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره المالاوي فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك فى إطار حرصها على دعم المنتخبات الوطنية .

وأقلعت الطائرة في الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار ليلونجوي الدولي، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالي .