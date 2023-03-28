فقه أبو حنيفة حاضر في مسلسل رسالة الإمام.. «الشافعي» دعا لدراسته

حضر سيرة الإمام أبو حنيفة في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام المعروض على منصة Watch IT وقناة dmc، بطولة الفنان خالد النبوي، ومن إخراج الليث حجو، وتأليف محمد هشام عبية، ويجسد سيرة الإمام الشافعي.

سيرة أبو حنيفة حاضرة في مسلسل رسالة الإمام

ودارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، حول دعوة الإمام الشافعي إلى دراسة فقه الليث بن سعد وأبو حنيفة، وعدم الاكتفاء بعلم الإمام مالك فقط، حيث كان هذا رده على «فتيان» أحمد الرافعي بعد قوله إنه لا داعي لدراسة علم الليث بن سعد طالما يدرسون في مصر علم الإمام مالك.

«الشافعي» يدعو إلى دراسة فقه أبو حنيفة

ورد الإمام الشافعي على طلب دراسة فقه أبو حنيفة في مسلسل رسالة الإمام، بأن الإمام مالك كان بينه وبين الليث مشاورات عديدة، كما أن دراسة علم العلماء ليس تشتيتا كما يقول، ولذلك دعا إلى دراسة فقه الليث بن سعد وأبو حنيفة.

وينتظر الجهور مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 6، من أجل معرفة أحداث حلقة اليوم، بعد أن شهدت أحداث الحلقة 5 من العمل، مشاهد مثيرة وهامة، جعلت لدى الجمهور فضولًا لمعرفة كيف ستسير الأحداث في الحلقة السادسة، خاصة بعد ظهور الفنانة فرح بسيسو في دور السيدة نفيسة «رضي الله عنها».