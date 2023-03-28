مسلسل رسالة الإمام.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الفسطاط

ظهرت مدينة الفسطاط في الحلقات الأولى من مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي ومن إخراج الليث حجو، حيث استقر «الشافعي» في أرض مصر بمدينة الفسطاط التاريخية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مدينة الفسطاط التي استقر بها الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام.

بنيت مدينة الفسطاط بعد الفتح العربي الإسلامي لمصر في عام «21هـ/ 641م»، إذ تعد أول وأقدم العواصم الإسلامية، وذلك بعد رفض الخليفة عمر بن الخطاب اتخاذ مدينة الإسكندرية عاصمة للبلاد وهي التي كانت عاصمة لمصر طوال عهد البطالمة والرومان.

كل ما تريد معرفته عن مدينة الفسطاط

اختار عمرو بن العاص موقعا خاليا من البناء والعمارة عدا الحصن الروماني، لتأسيس العاصمة الجديدة، وأسماها «الفسطاط» أي الخيمة، إذ بدأ عمارتها ببناء جامع عمرو بن العاص الذي أطلق عليه فيما بعد اسم «الجامع العتيق»، وظلت الفسطاط عاصمة لمصر لمدة 113 عامًا.

موقع مدينة الفسطاط يقع في إقليم مصر على ساحل النيل في طرفه الشمالي الشرقي، قبل القاهرة بنحو ميلين، إذ كان النيل ينقسم عندها إلى قسمين، وكان موقعها مزارع بين النيل والجبل الشرقي، وفضاء ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن بابليون الذي يطل على النيل من بابه الغربي الذي يعرف بباب الحديد.

كل ما تريد معرفته عن مدينة الفسطاط التي ظهرت في مسلسل رسالة الإمام

واكتشف الموقع الاستراتيجي للفسطاط التي ظهرت في مسلسل رسالة الإمام هم الفراعنة والبابليون والرومان، فاتخذ منه الفراعنة مكانا لمدينة كبيرة جعلها البابليون مكانًا لاستقرارهم عند نزولهم في مصر، وبعدها اتخذه الرومان مقرا لدفاعهم يصلون به الوجهين البحري والقبلي، ويدفعون منه كل معتدٍ خارجي على مصر.

أما عن مناخ مدينة الفسطاط الذي ظهرت في مسلسل رسالة الإمام، تتمتع بالمناخ شبه الصحراوي، حارة نهارًا وباردة ليلًا، ولا ينزلها المطر إلا في حالات نادرة كما هو الحال في باقي إقليم مصر عدا الإسكندرية.