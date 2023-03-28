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ناقدة فنية تشيد بمسلسل رسالة الإمام: نجاح منذ الحلقة الأولى.. وتوقيت عرض ذكي

كتب:

هاجر عمر
10:31 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام

قالت علا الشافعي، الناقدة الفنية، إنّ موسم دراما رمضان هذا العام، يشهد حالة كبيرة من التنوع والاختلاف في المحتوى والمضمون، بدأ منذ العام الماضي، غير أنّه ظهر بصورة أكثر وضوحًا بالخريطة الرمضانية 2023.

تنوع بمضامين وعدد مسلسلات رمضان 2023

وأضافت الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الزخم الذي تشهده المسلسلات الرمضانية يرجع لكثرة المسلسلات الرمضانية التي تتضمن 15 حلقة، ما أدى إلى تنوع المسلسلات وكثرة عددها، لافتة إلى أهمية عرض المسلسلات المختلفة على القنوات المختلفة، ما وفر مزيد من التنوع للجمهور.

مسلسل رسالة الإمام نجح منذ حلقاته الأولى وتوقيت عرضه ذكي 

وأشارت إلى أنّ الاسبوع الأول من شهر مضان المبارك، كشف عن أعمال فنية جيدة إلى حد كبير، مشددة على أهمية وجود المسلسلات الدينية، ووجودها على الخريطة الرمضانية من الأمور المهمة جدًا، إضافة إلى المسلسلات التاريخية.

وأشادت الناقدة الفنية، بمسلسل رسالة الإمام الذي يتناول قصة الإمام الشافعي وتوقيت عرضه، الذي لقي نجاحا كبيرا منذ حلقاته الأولى، منوهة بأنّ السنوات الماضية كان يتم فيها عرض المسلسلات الدينية والتاريخية بأوقات متأخرة جدًا، ووضع موعد رسالة الإمام بعد الإفطار سيساهم في عودة الجمهور لهذا النوع من الدراما.   

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