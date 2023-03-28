«حصالة الخير» في المنوفية.. ملحمة أطفال تجمع آلاف الجنيهات لتوفير ملابس العيد للأيتام

تصدرت تبرعات الأطفال في مدينة تلا بمحافظة المنوفية بحصالة الخير، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن جمع 90 طفلا مصروفهم اليومي لمدة ستة أشهر، للتبرع بها لشراء ملابس العيد للأطفال الأيتام من أبناء المدينة في العادة السنوية التي يقومون بها بمساعدة أولياء أمورهم، التي اعتبرها الكثيرين ملحمة من الأطفال.

أطفال يجمعون آلاف الجنيهات لمساعدة الأيتام

نجحت مبادرة حصالة الخير في مدينة تلا بمحافظة المنوفية هذا العام، في جمع نحو 12 ألف جنيه مصري بخلاف 100 دولار و85 درهما وبعض العملات الأجنبية.

وقال محمد الجرش منسق المبادرة، إن العملات الأجنبية ليست بالكثيرة، وكانت لأطفال أولياء أمورهم يعملون في الخارج، وهي تحفيز لهم لعمل الخير.

الهدف من مبادرة حصالة الخير في المنوفية

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصالة الخير تهدف إلى تعليم الأطفال مساعدة غيرهم، وليس هدفها جمع الأموال، مؤكدا أن المجموعة الشبابية تشارك في أكثر من نشاط بمبالغ مالية كبيرة، بأكثر من مبادرة على مدار العام، من بينها توزيع شنط رمضان، وكذلك توزيع ملابس على غير القادرين، فضلا عن توزيع اللحوم بشكل دوري.

أولياء الأمور يشيدون بمبادرة حصالة الخير في تلا

أكد مصطفى أبو علي ويعمل نقاش في مدينة تلا، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حصل على حصالة لحفيده لكي يشارك في عمل الخير، وفي أول يوم في شهر رمضان سلمها ما تم جمعه إلى القائمين علي المبادرة، مؤكدا أنه شارك وأولاده مع حفيده في جمع المبالغ في الحصالة.

وقال مصطفى أبو العلا أحد المشاركين في المبادرة، إنه يعمل في الخارج، وفور معرفته ببدء تنفيذ المبادرة، قرر أن يحصل على حصالتين لأبنائه، وبالفعل جمعوا مصروفهم فيها، موجها الشكر للقائمين على المبادرة، التي تنمي روح عمل الخير في نفوسهم.