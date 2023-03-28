ساعات قليلة تفصلنا عن الإفطار في يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، ويتساءل كثيرون عن موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام الشهر الكريم لعام 1444 هجريا، وكذلك عن مواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم

ويترقب الملايين موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث يحين في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، وفق ما أكدته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، بينما موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة، وتكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و8 دقائق من الفجر وحتي المغرب.

موعد أذان المغرب في المنوفية الثلاثاء 28-3-2023

واوضحت هيئة المساحة المصرية، بافي مواقيت الصلاة وجاءت كالتالي، موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد أذان الظهر في الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة، موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و33 دقيقة مساء.