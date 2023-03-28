مكافأة للعاملين في جامعة المنوفية بمناسبة عيد الفطر بحد أدنى ألف جنيه

عُقد، صباح اليوم، الاجتماع الشهري لمجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، حيث وافق المجلس على صرف 1000 جنيه بحد أدنى للعاملين في الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مكافأة للعاملين في جامعة المنوفية بمناسبة عيد الفطر

ووافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة شهر، بحد أدنى 1000 جنيه، لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتوجيه التهنئة بهذه المناسبة العطرة أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

واستعرض رئيس الجامعة جدول أعمال الجلسة ووجه الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم القافلة الطبية المتكاملة لمحافظة شمال سيناء، وعلى رأسهم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والمشاركين من كليات الطب والصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية، حيث تم توقيع الكشف علي ما يقرب من 618 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة ورسم القلب علي ما يقرب من 208 مرضى.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنوفية اليوم

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمناسبة فوز جامعة المنوفية بالمركز الثالث بملتقى «مصر تستطيع بطلابها»، المقام في جامعة أسيوط، بالبحث المقدم في محور مكافحة المخدرات.

ووجه «القاصد» التهنئة للكليات الفائزة فى المهرجان الرياضى لأسر طلاب من أجل مصر، مشيرا إلى أنه قام بتكريم فريق الجامعة لذوي الهمم الحائز على 14 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي «الإعاقة منحة لا محنة» بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وفى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوي في الجامعة الأمريكية، وبطولة الكونغ فو بجامعة القاهرة.

وأعلن رئيس الجامعة فوز فريقي جامعة المنوفية لكرة القدم وتنس الطاولة ببطولة دوري المصالح الحكومية، والذي ينظمه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة فرع المنوفية.

ووجه «القاصد» الشكر لمركز تعليم الكبار وجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمناسبة نجاح جامعة المنوفية فى محو أمية 4997 مواطن بدورة يناير.