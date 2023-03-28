مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 من الموضوعات التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين في شهر رمضان المبارك، ويحل علينا اليوم سادس أيام الشهر الكريم وسط أجواء احتفالية كبيرة بين المواطنين في القرى.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث يكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة، وموعد صلاة الظهر في الساعة الثانية عشر و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و34 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة في المنوفية 28-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي، بقية مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حيث يكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و33 دقيقة مساءا، فيما تكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و8 دقائق، علي أن يكون موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا.