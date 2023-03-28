قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي.. تفاصيل سنوات قضاها بمصر

ناقشت الحلقات الأولي من مسلسل رسالة الإمام قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي، والذي لاقى نجاحا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأنه تمت مراجعته من الأزهر الشريف.

قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي

وتتطرق الأحداث إلى قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي «رسالة الإمام» إلى السنوات الأخيرة التي قضاها على أرض مصر، وذلك في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة، وإصراره على أن يكون الفقه متصلًا بالناس وليس منفصلًا عنهم.

تفاصيل قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي

وأعلن أعلن المؤلف محمد هشام عبية، تفاصيل قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي، مشيرا إلى أن المسلسل يتطرق إلى حياة المصريين في هذه الفترة ما بين نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري، خصوصًا وأنها تعد من الفترات الهامة شديدة الثراء.

قصة حياة الإمام الشافعي في مسلسل خالد النبوي «رسالة الإمام» بطولة، نضال الشافعي، أروى جودة، أمير صلاح الدين، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، أحمد رفعت، خالد أنور، محمد علاء، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش، ويشرف على فريق الكتابة محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.