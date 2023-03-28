ناقد فني: مسلسل رسالة الإمام من الأعمال التاريخية المهمة

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، يعد واحداً من الأعمال التاريخية المهمة جداً، والتي كنا نفتقدها منذ فترة طويلة، ومن ثم تقديم عملًا بمثل هذه الأهمية والتميز الواضح، سواء على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، ما يعد أمرًا يستوجب الثناء والإشادة بكل صناع هذا العمل.

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي

وقال محمود قاسم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك جهداً كبيراً واضحاً في الكتابة، التفاصيل والأحداث تم كتابتها بشكل احترافي، وهذا أمرًا تم مراعاته جيداً، لأن الشخصية التي يتم تناولها، من الشخصيات الثرية والتاريخية المهمة، مضيفاً أنّ مسلسل رسالة الإمام، يعد واحدًا من أهم المسلسلات التاريخية التي تحكي عن شخصية بارزة بقيمة الإمام الشافعي، الذي له مكانته وثقله في التاريخ العربي والإسلامي.

مسلسل الإمام الشافعي

وأشار إلى أن خالد النبوي، من خلال تجسيده شخصية الإمام الشافعي، أثبت أنه فنان ذو موهبة خاصة، وقادر على تطويع أدائه بشكل مميز، لما يمتلكه من أدوات فنية رائعة.

وأوضح محمود قاسم، أنّ تركيز المسلسل على السنوات الست الأخيرة في حياة الإمام، من النقاط المهمة، والتي ستظهر تباعا خلال الحلقات المقبلة، متابعا: «الحلقات الأولى التي عرضت حتى الآن تشير إلى أننا أمام مسلسلاً مميزا وبه جهد كبير».

وأشار إلى أنه بعيداً عن التمثيل والكتابة، هناك عناصر مهمة تشجع على الاستمرار في متابعة العمل، والتي تتعلق بالتصوير والإضاءة والديكور والملابس، وتأكيده أن من يقف وراء هذه للتفاصيل، أشخاص على مستوى عال من الخبرة والاحترافية، ومن ثم ظهرت وتجلت أمام الكاميرا بسهولة.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سلمى أبوضيف، حمزة العيلي، جمال عبدالناصر، أحمد الرافعي، رامز أمير، فريق الكتابة تحت إشراف محمد هشام عبية، إخراج الليث حجو.