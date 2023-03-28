تشييع جثمان «كمبس» أشهر لاعبي نادي القناة بمسقط رأسه بالإسماعيلية

شيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء جثمان الكابتن حسين قاسم الشهير بـ «كمبس» أحد أشهر ونجوم نادي القناة في الثمانينيات من القرن الماضي.

وانتقلت جنازة اللاعب «كمبس» اليوم من مسجد قرية المحسمة القديمة التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير، علي مقابر الأسرة بمنطقة الشيخ سليم التابعة لدائرة مركز القصاصين.

وحضر الجنازة الآلاف من أهالي قرية المحسمة في الإسماعيلية والقرى المجاورة لما ارتبط به قاسم من علاقات طيبة مع أهله وجيرانه وحرصه الدائم علي حضور المناسبات السعيدة والمآتم لجيرانه.

أزمة مرضية وراء وفاة نجم نادي القناة

ودخل الكابتن حسين قاسم نجم نادي القناة، في أزمة مرضية خلال السنوات الماضية بعد إصابته باضطراب ضغط الدم إلًا انه أصيب بنزيف داخلي قبل عدة أيام.

ونقلت الأسرة لاعب نادي القناة إلى مستشفى جامعة قناة السويس دخل على الفور إلى العناية المركزة، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

ونعى عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية وفاة الكابتن حسين قاسم على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعين المولي عزوجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان.