تكريم الفائزين بمراكز أولى عالميا وأفريقيا في مجال الرياضة بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن هناك اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي ة بذوي الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يملكونه من موهبة وقدرات كبيرة في شتى المجالات

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت«بلبع» أن البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وتشجيعهم لممارسة كافه الأنشطة الرياضية المختلفة واتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبالها وتكريمها لعدد من أعضاء نادي متحدي الإعاقة بدمنهور الرياضي لحصولهم على ميداليات عالمية وعربية في مجموعة من الألعاب وكذا تكريم نادي الصيد بوادي النطرون.

أسماء المكرمين

ويأتي أسماء المكرمين على النحو الآتي:-ن باسم رجب عبد المولى حاصل على الميدالية الفضية في بطولة فزاع الدولية بدبي المؤهلة لبطولة العالم أولمبياد باري 2024م، ومروان نبيل السكري حاصل على الميدالية البرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.

صباح إبراهيم قرعلي حاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، ومحمود أحمد كحله حاصل على الميدالية البرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، وعادل إسماعيل عبد الحفيظ حاصل على أول أفريقيا في الرماية نادى الصيد بوادي النطرون.