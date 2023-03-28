موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وعدد ساعات الصيام

بالتزامن مع سادس أيام رمضان يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى طبقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في البحيرة ، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم 28-3-2023

يحين موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، الساعة 6:14 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان المغرب أمس الاثنين 27-3-2023.

عدد ساعات الصيام المغرب في البحيرة

وعن عدد ساعات الصيام في البحيرة، سادس أيام رمضان، فتبلغ 14 ساعة و10 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس.

وعن إمساكية سادس أيام شهر رمضان في البحيرة الذي يوافق 28-3-2023 طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية، جاءت مواعيد الصلاة كالتالي:

فجر 4:24 صباحاً

ظهر 12:03 مساءً

عصر 3:34 مساءً

المغرب 6:14 مساءً

عشاء 7:32 مساءً

وتشهد مساجد محافظة البحيرة حملات تطهير مكبرة طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف.