مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء انقلاب سيارة على محور 30 يونيو في الإسماعيلية، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثمان الشاب المتوفي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد مصرع شاب في العشرينيات من العمر وإصابة 4 آخرين، وانتقال قولت الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

نقل المصابين لمستشفى فايد التخصصي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفي فايد.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين أصيبوا بكسور مختلفة واشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسور في العمود الفقري، وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث بمدخل الإسماعيلية

وكان قد أصيب 3 أشخاص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارة ملاكي مع حاجز خرساني على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي أمام منطقة كيلو 2، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.