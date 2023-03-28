مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 6.. رحمة أحمد فرج تختفي و«مكي» يبدأ البحث عنها

بدأ مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 6 قبل قليل، بعدد من المشاهد الكوميدية و بدخول الكبير ورحمة أحمد فرج، والتي تجسد دور مربوحة السينما لمشاهدة فيلم 3D، منها اختفاء مربوحة وبدء أحمد مكي في البحث عنها.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 6.. رحمة أحمد فرج في السينما

وشهد مسلسل الكبير أوي الحلقة 7، مشاهد كثيرة من بينها تواجد رحمة أحمد فرج التي تجسد دور مربوحة في السينما حرصت على تناول الفشار وغزل البنات، وأهدها الكبير ورد، ليعيدا فترة فتره الخطوبة أخرى، وبمجرد بدء الفيلم وبعد ارتداء مربوحة نضارة الـ3D بدأت مربوحة في الصراخ وحاول الكبير السيطرة عليها في مشهد كوميدي.

كما شمل مسلسل الكبير أوي الحلقة 7، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، خروجهما من السينما لفت نظر مربوحة إلى أحد المحلات في المول الذي عرض أطقم ملابس تحبها مربوحة، لتأخذ من الكبير فلوس وتدخل المحل ويكون خلفها علاء مرسي الذي ظهر كضيف شرف الحلقة السادسة، ليقنعها أه صاحب محل به أطقم أفضل من هذا المحل وبالفعل تقتنع وتذهب معه دون علم الكبير، ليعود الكبير إلى المحل ويحاول البحث عليها والاتصال بها يجد الهاتف مغلقا.