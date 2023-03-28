مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار في الإسماعيلية 

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق قرب مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفي حميات الإسماعيلية.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص في الأربعينيات من العمر جراء سقوطه أسفل عجلات قطار قرب منطقة مزلقان الواصفية الجديد وانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث.

عبر من مكان غير مخصص

وقال شهود العيان إن الشخص المتوفى عبر من منطقة عبور غير مخصصة للعبور للمواطنين مما تسبب في سقوطه أسفل عجلات القطار ومصرعه علي الفور.

وقالت المصادر الأمنية في الإسماعيلية إن المتوفى مجهول الهوية، وجاري مراجعة الكاميرات الموجودة بالمنطقة لمحاولة التوصل إلي هويته وإخطار ذويه بوفاته لإنهاء الإجراءات القانونية.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ علي جثمان المتوفى في مشرحة مستشفي حميات الإسماعيلية لحين انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية.

وطالبت جهات التحقيق المباحث الجنائية سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتوصل إلى هوية المتوفي فيما تم انتداب مفتش الصحة لإنهاء تقرير الوفاة.