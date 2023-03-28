ملخص الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7 لـ أحمد مكي.. اختطاف مربوحة

يواصل الفنان أحمد مكي في الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي7، رحلته بصحبة مربوحة في مصر، لتجديد الحب بينهما، وكسره الملل الزوجي الذي اقتحم حياتهما.

الحلقة 6 مسلسل الكبير أوي7

انطلقت الحلقة السادسة بظهر الكبير ومربوحة في السينما لمشاهدة فيلم 3D، وتتفاعل معه زوجته بصرخات مرتفعة، ويحاول الكبير السيطرة عليها بشكل كوميدي.

وفي مشهد آخر بعد مغادرة السينما يسيران في المول لتنجذب مربوحة لأحد المحال الذي يعرض «الأطقم» التي تحبها وتقنع الكبير بالدخول وبعد جدل بينهم يعطيها 200 جنيه لتشتري ما تريد، ويتفق معها على الانتظار داخل المحل لحين عودته، ولكن يلاحقها الفنان علاء مرسي الذي يظهر ضيف شرف هذه الحلقة، ويحاول إقناعها أنه تاجر ولديه أطقم أفضل وبالفعل تقتنع وتذهب معه، ولكن يتضح أنه شخص مريض ويوجد داخل منزله هيكل عظمي يدعي أنه زوجته، ويقنعها أنها هي ابنته المفقودة منذ سنوات وتدعى رباب.

الكبير يبحث عن مربوحة

ويعود الكبير باحثا عنها ويلجأ إلى إدارة المول ويبحث عنها في الكاميرات، ويجدها بالفعل بصحبة عم فخري «علاء مرسي»، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد.