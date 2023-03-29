ينتظر أهالي محافظة دمياط، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، لمعرفة موعد وجبة السحور وموعد الإمساك.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأربعاء 29-3- 2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأربعاء 29 -3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، قبل رفعه بمساجد محافظة دمياط، يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية من الأئمة بمساجد دمياط، ما يميز الشهر الكريم، ويكسبه بهجة وروحانية عن بقية الشهور عملا بالسنة النبوية الشريفة بالابتهاج بقدوم شهر رمضان والتبشير به.

موعد أذان الفجر بدمياط

يرفع موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:21 دقيقة صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام المعلنة عن هيئة المساحة المصرية، قبل قدوم شهر رمضان المبارك وتضم الإمساكية مواقيت الصلاة الخمس، بداية من صلاة الفجر وصلاة الظهر مرورا بصلاة العصر وصلاة المغرب، وصولا لصلاة العشاء، بالإضافة لمواعيد الشروق والسحور والإمساك.

موعد أذان الفجر اليوم

يحين اليوم موعد أذان الفجر باليوم السابع من شهر رمضان المبارك بمحافظة دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.