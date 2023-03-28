إصابة أسرة بينهما طفلين في حادث مروري بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء جراء تصادم سيارة ملاكي مع السور الخرساني لطريق الإسماعيلية السويس الزراعي قرب قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية.

تصادم سيارة ملاكي مع السور الخرساني

وتلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارا بوقوع حادث من مرفق الإسعاف فرع الإسماعيلية بوقوع حادث علي طريق سرابيوم الترعة الضبعية أمام مشروع الضبعية.

وقالت المصادر الأمنية إن الحادث أسفر عن تصادم سيارة ملاكى رقم 9126 ط ه ب مصر بالرصيف مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين.

أسماء المصابين في الحادث

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من نجلاء فتحي حسن محمد 25 سنة مقيمة في حي السلام ومصاب بجرح قطعي 6 سم بالجانب الأيمن من الوجه مع جرح قطعي 4 سم بالجبهة والسيد جمال محمد احمد 35 سنة مقيمة فى السلام ومصاب بجروح قطعية في الوجه والرأس.

كما أسفر الحادث عن إصابة شهد السيد جمال احمد 6 سنوات ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن ومحمد السيد جمال احمد 5 سنوات ومصاب بسحجات و كدمات بالجسم.

نقل المصابين إلى المجمع الطبي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بأربع سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم فيما قالت المصادر الطلبة أن الحالة للمصابين شبه مستقرة ولا يوجد نزيف داخلي لأي منهم.

وقالت المصادر الطبية أنه تم إجراء الإسعافات اللوبية للمصابين وجار إجراء الإشاعات والتحاليل لكافة المصابين للتأكد من حالتهم الصحية.