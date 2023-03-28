التحريات الأولية في مقتل سائق «توك توك» بالإسماعيلية: متغيب من يومين

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على جثمان شاب عُثر عليه بجوار أحد الكباري على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، قرب مركز ومدينة فايد.

تشريح الجثة

وقررت جهات التحقيق إيداع جثمان قتيل الإسماعيلية مشرحة مستشفى فايد التخصصي، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، ومعرفة سبب الوفاة، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية، فيما طلبت عددا من أفراد أسرة المجني عليه ومقربون منه لمناقشتهم ومعرفة دائرة أصدقائه.

تغيب قبل يومين

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، أن المجني عليه تغيب عن منزله منذ السبت الماضي بعد خروجه للعمل على «توك توك» يملكه، ولم يعد إلى المنزل.

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه، فإنه عثر على الجثمان بجوار أحد الكباري، وعلى رقبته آثار خنق، مما يؤكد وجود شبهة جنائية في وفاته.

وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها للتوصل الي هوية مرتكبي الجريمة، فيما يعمل فريق البحث الجنائي علي تتبع خط سير المجني عليه وتفريغ كافة الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وكانت أسرة المجني عليه ابلغت بتغيب محمد جمعة كامل، 30 عاما، سائق «توك توك»، ومقيم في قرية «فنارة»، التابعة لدائرة مركز فايد وعدم عودته إلى منزله.