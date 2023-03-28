قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:41 م | الثلاثاء 28 مارس 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة الحلقة الـ7 رمضان 2023 موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم قناة الحياة بقلم محمد أسامة رمضان